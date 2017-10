Congo-Brazzaville: Sous-préfecture de Hinda - L'école de Kondi-Mbaka fait peau neuve

Construit au départ en matériaux non durables depuis sa création en 1981, l'établissement du cycle primaire de la localité a désormais des bâtiments modernes grâce à la société ENI- Congo, dans le cadre du Projet intégré de Hinda (PIH).

La cérémonie officielle d'inauguration de l'école de Kondi-Mbaka, village de la sous-préfecture de Hinda ( à 42 km de Pointe-Noire), a eu lieu le 19 octobre, en présence de Gibel Tchicaya, Nicole Patricia Poaty et Serge Dieudonné Moutou, respectivement directeur de cabinet du sous-préfet de Hinda (département du Kouilou), directrice départementale de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, représentant du directeur général de la société ENI Congo. La réhabilitation de cet établissement a porté sur la construction d'un bâtiment moderne de 25 mètres de long sur 7 de large, d'un bloc composé de trois salles de classe équipées en tables bancs, formant un cycle primaire complet puis d'un bloc administratif, des toilettes modernes pour élèves et enseignants, des habitations d'enseignants et le mât de l'école.

Remerciant la société ENI-Congo, Nicole Patricia Poaty a reconnu la bonne exécution des travaux par la société de construction Serbat Congo. L'oratrice a rappelé que l'on ne pourra jamais parler de l'émergence d'un pays en mettant de côté les questions éducatives. « La construction de cette école à travers le projet PIH de la société ENI-Congo cadre bien avec la vision du chef de l'Etat, qui pense que l'école congolaise doit être modernisée en vue de permettre aux enseignants et aux élèves de travailler dans un cadre conviviale. Ainsi, nous ne pouvons qu'être reconnaissants à l'égard de la société ENI-Congo. Comme toutes les écoles publiques, l'école de Kondi-Mbaka doit se soumettre aux lois et règlements de la République édictés par la politique gouvernementale. Ainsi donc, les parents d'élèves ont la responsabilité d'aider leurs enfants en vue de bien conserver les installations et l'environnement scolaire », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, François Poaty Mabiala, président de l'association des parents d'élèves, a déploré le manque d'enseignants dont souffre cette école. « L'inauguration de cette école représente une nouvelle page qui s'inscrit dans les anales de ce village. L'école primaire de Kondi-Mbaka compte aujourd'hui près de 105 élèves, en plus d'un enseignant qu'elle dispose actuellement, cette structure a besoin d'autres enseignants en vue de son fonctionnement normal », a-t-il indiqué.

L'école primaire de Kondi-Mbaka disposait à sa création de trois niveaux, notamment CP1, CP2, et le CE1 avec un effectif total de 30 élèves. De nos jours, elle en compte près de 105. Les travaux de réhabilitation de cette école, réalisés par le groupe Serbat-Congo, ont duré six mois. C'est le quatrième établissement scoaire construit par ce groupe, dans le cadre du PIH.

En plus des marches normales dont dispose l'école, le groupe Serbat-Congo a doté les bâtiments scolaires et les logements du personnel enseignant des rampes en vue de faciliter la mobilité des personnes handicapées. Les apprenants de la présente année scolaire 2017-2018 font partie de la première génération à étudier dans les conditions modernes. « Cet ouvrage est une grande première pour les habitants de Kondi -Mbaka, ce travail a été rendu possible grâce à la rigueur de la direction division initiatives communautaires et territoriales de la société ENI-Congo et le sérieux de l'entreprise Serbat-Congo. La collaboration entre les deux structures a déjà montré plusieurs preuves à travers beaucoup de réalisations faites dans le passé » , a indiqué un agent de Serbat-Congo.