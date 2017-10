Congo-Brazzaville: Communications électroniques - De nouveaux agents assermentés pour l'autorité de régulation

Rappelons que la première prestation de serment a eu lieu en 2010 avec 35 agents, la deuxième et la troisième se sont déroulées deux ans plus tard avec 14 agents.

Ces quinze agents évoluent dans les départements stratégiques de l'autorité de régulation, notamment la direction des réseaux et des services de communications électroniques, la direction des ressources en fréquences et la direction des marchés du très haut débit. Ils constituent la quatrième vague des agents assermentés de l'ARPCE.

« La pertinence des missions de l'ARPCE impose un certain formalisme dans le cadre de ses pouvoirs d'enquêtes en matière d'infractions aux lois des secteurs régulés. A ce titre, il est légalement établi que les infractions entrant dans le champ d'application des articles 168 à 170 de la loi n°9-2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications électroniques et des articles 59 à 60 de la loi n°10-2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des postes, sont constatées par, entre autres, les agents assermentés de l'Agence de régulation », précise-t-on.

Cette audience publique a été organisée conformément aux statuts de l'ARPCE dont l'article 80 dispose que « le personnel de l'agence de régulation est chargé, en vertu des dispositions des lois et règlements des secteurs régulés, d'effectuer les opérations de contrôle et de constation des infractions commises, est assermenté ».

L'audience solennelle a été présidée par Didier Narcisse Iwandza, magistrat, membre du Conseil supérieur de la magistrature, accompagné du procureur de la République, Igor Osseté, du greffier en chef, Jaspers Demba, et du bâtonnier du barreau de Brazzaville, Me André François Quenum.

Quinze travailleurs de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (Arpce), dont trois femmes et douze hommes, ont prêté serment le 20 octobre, à Brazzaville, au cours d'une audience publique au Tribunal de grande instance de Brazzaville.

