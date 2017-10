Congo-Kinshasa: La CIRGL recommande la mise en œuvre rapide de l'Accord du 31 déc 2016

Réunis à Brazzaville dans le cadre du 7ème sommet de la CIRGL, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres se sont penchés sur le chaos politique de la RDC du fait de la non-tenue d'élections.

Face à l'urgence, tous ont unanimement exprimé la nécessité de mettre en œuvre dans son intégralité l'Accord politique du 31 décembre 2016 pour créer un climat d'apaisement en vue de baliser la voie qui mène aux élections. L'hôte du sommet, Denis Sassou N'Guesso, a promis de s'investir à fond pour sauver la RDC d'un possible naufrage. Tout dépend maintenant de la volonté de Kinshasa de répondre favorablement à l'appel de la CIRGL.

Le chef de l'Etat Joseph Kabila a pris part, jeudi 19 octobre à Brazzaville, au 7ème sommet de la CIRGL. Sans surprise, la question de la RDC a été au centre des discussions entre chefs d'Etat et de gouvernement de la région. Selon des sources bien informées, au cours de cette réunion, les chefs d'Etat ont, dans une séance à hui-clos, lancé unanimement un appel au président Kabila pour revenir le plus rapidement possible à l'Accord du 31 décembre 2016, détourné de son objectif par la seule volonté de la majorité au pouvoir.

On s'attendait à ce que le sommet de Brazzaville se penche sérieusement sur la crise politique dans laquelle s'enlise. Sur ce point précis, Brazzaville n'a pas déçu. Outre d'autres foyers de tensions qui rongent la région des Grands Lacs, notamment au Soudan du Sud, au Burundi, le sommet s'est largement attardé sur la RDC, pays dont la déstabilisation pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l'ensemble de la région. La CIRGL, dont la présidence revient désormais au président Denis Sassou N'Guesso du Congo/Brazzaville a pris des engagements fermes dans ce sens.

Sur ce point précis, la CIRGL s'est alignée sur les différents appels maintes fois lancés par la communauté internationale pour exiger l'entière application de l'Accord politique du 31 décembre 2016 qu'elle considère - à juste titre d'ailleurs - comme la seule voie de sortie de crise en RDC. La CIRGL ne s'en est pas démarquée. Bien au contraire. A l'unanimité, tous les chefs d'Etat et de gouvernement présents à Brazzaville ont exprimé la nécessité pour Kinshasa de revenir aux fondamentaux de l'Accord du 31 décembre2016 afin de désamorcer la crise.

Preuve de son engagement à aider la RDC à sortir du bourbier dans lequel elle s'est enfoncée du fait d'une mise en œuvre sélective de cet accord, la déclaration lue à l'issue du sommet de Brazzaville a réitéré le soutien à l'Accord de la Saint-Sylvestre et appelé à sa mise en œuvre « rapide ».

Nouveau président de la CIRGL, le président Denis Sassou N'Guesso a promis d'œuvrer pour le « retour de la paix dans la zone », estimant que « le temps de la paix, de la concorde et de la fraternité renouvelées est venu ». « Tous les chantiers pour la paix dans la région des Grands Lacs nous recommandent de fédérer nos énergies et de progresser toujours ensemble, de manière solidaire et résolue », a-t-il déclaré dans le discours qu'il a prononcé à l'issue de ce sommet. Et d'interpeler l'ensemble des dirigeants de la région : « N'avons-nous pas déjà trop souffert devant la multiplication des colonnes interminables d'hommes, de femmes et d'enfants (... ) sur le chemin de l'errance et de l'incertitude à la recherche de la paix ? ».

Il a promis par ailleurs de privilégier le dialogue en vue de résoudre les conflits dans la région ; une démarche qu'il entend mettre en œuvre sans doute dans la crise qui ronge son voisin de la rive gauche du fleuve Congo. «Durant mon mandat à la tête de la Conférence, j'envisage de créer les conditions nécessaires de dialogue pour donner une nouvelle impulsion au retour de la paix dans la zone », a lancé le président Sassou N'Guesso.

Le décor d'un dialogue se précise

Avec l'engagement du président Sassou N'Guesso et sa promesse d'aider la région des Grands Lacs en général, et la RDC, en particulier, à surmonter ses divergences qui enveniment la tension politique, des éléments de puzzle se mettent en place en vue d'un probable dialogue en RDC. Des signes avant-coureurs en témoignent déjà.

Car, la veille du sommet de Brazzaville, des sources concordantes rapportent que Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, avait fait le déplacement de Brazzaville, à l'invitation, indique-t-on, du président Denis Sassou N'Guesso. Félix Tshisekedi à Brazzaville, c'est tout un message.

En réalité, le président Denis Sassou N'Guesso se positionne déjà en médiateur dans la crise congolaise. Il rabat de nouvelles cartes en vue d'aider la RDC à s'engager paisiblement sur la voie qui mène à des élections libres et apaisées. Quoi de plus normal que de prendre langue avec le président de la principale force politique de l'Opposition, en l'occurrence Félix Tshisekedi.

Les prochains jours seront décisifs. Les élections devenant de plus en plus improbables à l'échéance fixée dans l'Accord du 31 décembre 2016, soit au mois de décembre 2017, le spectre d'un dialogue se profile pour décanter la situation. De ce fait, un rapprochement Kabila - Félix Tshisekedi n'est plus exclu. Le président Sassou y travaille à fond. Devant les chefs d'Etat conviés, il a reçu mandat de réconcilier les différents protagonistes à la crise congolaise en vue de négocier un nouveau départ.

Voilà une nouvelle perche qui est tendue à la MP. Tout dépend désormais de l'attitude que la famille politique du chef de l'Etat va adopter. Continuera-t-elle à se mettre sur le dos la communauté internationale, plus spécialement la CIRGL, en se détournant des termes convenus dans l'accord du 31 décembre ? Difficile à prédire.

Toujours est-il qu'à l'instar de la communauté internationale, la CIRGL a fait le choix de recommander la mise en œuvre rapide de l'accord politique du 31 décembre 2016 pour aider la RDC à se relever.

Ce n'est pas pour autant que l'Opposition va dormir sur ses lauriers. Car, rien n'est encore gagné. Elle doit redoubler d'attention et consolider de plus en plus son unité en vue de servir d'alternative crédible au pouvoir finissant qui règne encore à Kinshasa. Pour l'instant le sommet de Brazzaville a donné des signaux qui rassurent.