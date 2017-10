Afrique Centrale: Le démineur

Que faut-il attendre de l'après- sommet CIRGL de Brazzaville ? L'attente, c'est ce déclic qui pourra ouvrir la voie pour recomposer le décor de la confrontation qui se plante à l'approche du 31 décembre 2017, date marquant la fin du délai de grâce accordé aux institutions électives, déjà arrivées fin mandat depuis décembre 2016 pour le président de la République et bien plus tôt pour d'autres institutions.

Et du coup, tout passe par la mise en œuvre rapide de l'Accord politique global et inclusif signé le 31 décembre 2016 à Kinshasa sous l'égide des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Une indication clairement ressortie dans le communiqué final de ce sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la CIRGL. L'appel de Brazzaville soulève un questionnement : Qu'est-ce qui a bloqué pendant tout ce temps la machine de mise en œuvre de ce compromis politique ? Ce énième appel ne contredit-il pas tous ceux qui ont crié à longueur de journées que l'Accord était déjà appliqué ? Sassou, le démineur et le prometteur de la paix en RDC, usera-t-il suffisamment de dextérité pour détacher les amarres qui clouent à quai le navire de l'Accord de la Saint-Sylvestre ?

Peu importe la casquette qui lui irait le mieux, le démineur ou sapeur-pompier, Sassou se montre ainsi préoccupé par la situation politique et sécuritaire en RDC préconisant, à cet effet, des "actions concertées et transfrontalières" en vue de "promouvoir de manière durable la paix" chez son grand voisin.

