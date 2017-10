Ile Maurice: Absence de Consulat - Les tribulations de la communauté mauricienne en Italie

Si Mildred Prodano souhaite qu'un consul soit nommé en Italie, c'est qu'elle estime qu'elle ne peut occuper une telle position en raison des engagements familiaux et des coûts d'opération d'un consulat. «Quand j'écoute les informations de Maurice, on ne parle que des millions de roupies qui vont être investies ici et là. Mais le gouvernement ne songe pas à mettre sur pied un consulat pour venir en aide aux Mauriciens en Italie», avance-t-elle.

Récemment, pour régler une démarche administrative, elle a passé un appel téléphonique entre Milan et Paris qui lui a coûté 83 euros. «C'est cher payé car les Mauriciens vivant à Milan ne sont pas riches. Environ 1 500 d'entre eux sont payés de l'heure chez des particuliers. Beaucoup font du jardinage, le repassage des vêtements et le travail manuel pour gagner leur vie honnêtement», s'indigne-t-elle.

