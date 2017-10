Sénégal: Le Prodac ou le défi de l'exode urbain

L'exode est un mouvement régulier, progressif et durable de populations constaté d'un endroit vers un autre, dont le soubassement reste la recherche d'un mieux-être. Pendant plusieurs décennies, l'exode était considéré comme un phénomène migratoire uniquement à base économique. De tout temps et partout, l'Homme a senti la nécessité de renier sa sédentarité en cédant à l'appel des sirènes du « voyage forcé » au bout duquel le développement personnel intégral est attendu.

Dans notre pays, la pauvreté et la misère ont toujours été le principal motif de départ des personnes qui vont s'installer dans la capitale avec l'espoir d'avoir une vie meilleure. De la campagne vers la ville, ce mouvement de populations concernant pour la plupart les jeunes à la recherche d'emploi, est appelé « exode rural ». Cette saignée des terroirs profonds a toujours interpellé tous les gouvernants de la planète à un moment donné de leur existence, car cela s'est révélé être une solution crédible pour beaucoup de personnes à travers les âges. Mais au lendemain des indépendances en Afrique, le phénomène devint progressivement un souci d'État. Ce qui était une solution partielle pour la prise en charge d'une communauté, était devenu, au fil des années, un rouleau de problèmes dans des domaines aussi variés que l'emploi, l'assainissement, l'urbanisation, la sécurité, l'éducation, etc.

Ainsi, beaucoup n'avaient pas vu le sens de la déclaration du président Macky Sall faisant du monde rural l'une de ses priorités. Le début de son premier quinquennat aura été entièrement consacré au monde rural, aux jeunes et aux femmes. Et, la vision en filigrane s'était dessinée avec à la clé, un renversement dialectique. Pour lui, le changement de paradigme devait également signifier une inversion de pratique : c'est l'avènement de « l'exode urbain » dont le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), coordonné par Mamina Daffé, le « sorcier de l'aquaculture » serait le moteur.

Nouvellement ancré au tout aussi nouveau ministère de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main-d'œuvre, le Prodac est un programme national de développement dont l'élan intime est l'incitation des jeunes à l'entreprenariat agricole. Il s'agit avec ce levier, du moins éradiquer la pauvreté dans nos campagnes, sinon réduire drastiquement la précarité en milieu rural. Ainsi, après quelques balbutiements liés à une certaine boulimie dans la gestion des ressources au démarrage du programme, l'entreprise revis aujourd'hui avec le déroulement de deux projets d'envergure : le Projet de développement de l'entrepreneuriat agricole au Sénégal (Pdeas) financé par la Banque islamique de développement (Bid) et le projet « Agricultural services & training center » (Astc) de l'entreprise Green 2000.

Dès lors, le pari du président Macky Sall d'inverser la tendance du mouvement migratoire interne des jeunes en faveur d'un retour vers les campagnes sera réussi. Mamina Daffé confirme l'atteinte imminente de cet objectif. Il estime que le budget de 100 milliards de Fcfa injectés (à terme) dans sa structure par l'État du Sénégal permettra d'apporter une réponse à la problématique de l'emploi des jeunes, tout en mettant un frein à l'exode rural massif et en désengorgeant les centres urbains. En effet, le projet PDEAS est doté d'un financement de la Bid à hauteur de 47 milliards de Fcfa et celui des centres agricoles de services & formation initié par Green 2000 se chiffre à 29 milliards de Fcfa. Rappelons que la contrepartie financière de l'État devait atteindre la barre des 20 milliards. Lorsque les 14 régions administratives du pays égrèneront chacune leur agropole, force sera de reconnaître qu'un pas de géant aura été franchi dans le relèvement du pari de « l'exode urbain ». Les populations s'apercevront que le centre de gravité du bien-être aura bougé et qu'il s'agira enfin d'opérer un retour systématique à la campagne. Selon nombre d'observateurs, les promesses tenues du Prodac arrimées à la création de la ville de Diamniadio serviront d'accélérateur à ce qu'on pourra désormais caractériser de « ruralisation de retour ». Bien sûr, dans ce contexte, nous ne pouvons pas ignorer cet autre phénomène du magister de Macky Sall : Diamniadio, la future cité-lumière. La forte présence des hôpitaux, banques, ministères et des entreprises de toutes sortes fait que les populations continuent d'assaillir la capitale sénégalaise (avec une croissance de 125 000 hbts par an). La nouvelle ville, pour sûr, dépeuplera Dakar.

Ainsi donc, les premiers servis par le Programme seront les régions abritant les Dac pilotes, c'est-à-dire Sédhiou (Séfa), Kédougou (Itato), Diourbel (Keur Samba Kane), Louga (Keur Momar Sarr); mais également les régions de Kaffrine (Boulel), Fatick (Niombato), Louga (Dodji) et Kolda (Fafacourou). Deux autres agropoles ont été mis en place suivant la volonté exclusive du Président de la République. Il s'agit du Dac de Sangalkam (Dakar) et du Dac de Notto Diobass (Thiès) dont trois champs test de 100 hectares chacun ont été cultivés cette année (villages de Ndirène, Anène et Keur Sa Ngoné). Cent cinquante (150) tonnes d'arachides sont attendues dans cette localité.

Au total, dix régions du Sénégal ont déjà été servies par l'État et ses Ptf pour permettre aux jeunes de réussir leur vie à partir de leurs propres terroirs. Cela justifiera à bien des égards le plaisir du Coordonnateur National Daffé initiateur du concept « Took- Tekki », (en wolof : Rester et réussir)

En perspective, l'atteinte de tous ces objectifs signifiera la réduction de la prévalence de la précarité de 5 à 10 points d'ici à 2025. Le taux de chômage sera aussi impacté et baissera de près de 5 points en 10 ans, selon les prévisions.