Sénégal: Développement à la base - 477 kilomètres de pistes pour 32 collectivités locales

Abdel Fattah Mobarraa, expert en ouvrage d'art, s'est félicité de la confiance accordée par le Sénégal à la partie marocaine venue partager ses connaissances et expériences avec la partie sénégalaise. Selon lui, les ministères des Infrastructures du Sénégal et de l'Équipement du Maroc ont, à travers la formation, administré la preuve que les relations entre les deux pays sont au beau fixe.

Au total, « 25 communes ont signé leurs conventions pour les infrastructures d'accompagnement, à savoir 36 plateformes multifonctionnelles, 15 magasins de stockage, 14 périmètres maraîchers, deux parcs à fourrières, un quai d'embarquement, un foirail et 11 marchés ruraux, pour un montant total de plus 883 millions de francs Cfa dont 70 millions destinés au développement de 14 coopératives », a expliqué le secrétaire exécutif du Pndl. D'après Mamadou Thiaw, le Ppc/Pndl a atteint sa vitesse de croisière avec des résultats encourageants dans la mesure où 27 communes ont finalisé leurs travaux pour un linéaire total de 537 kilomètres. Ceci a permis d'améliorer la mobilité de 160.440 habitants des 512 villages répartis dans ces communes avec une progression des indices routes. « Le niveau d'avancement physique des travaux de pistes rurales est passé de 80 % à 89 %, pour un taux d'exécution financier de 74 % », a-t-il noté.

Une vingtaine de techniciens et d'ingénieurs ont participé, du 16 au 20 octobre, au séminaire de renforcement des capacités sur l'entretien des ouvrages, en particulier des pistes rurales. Mamadou Thiaw a révélé à cette occasion que le Fonds d'entretien routier autonome (Fera) a financé 477 kilomètres de pistes au profit de 32 collectivités locales. Le programme a mis en place, au titre de la gestion 2017, un programme pilote de trois milliards de francs Cfa pour l'entretien du réseau routier non classé en rapport avec les collectivités locales.

