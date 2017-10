Sénégal: Baye Peulh est parti

« Gniiwa alaa gayanaako si wanaa Allah et sarwaandu »

Interjection en Pulaar, que l'on tonne quand subitement, on annonce le décès d'une personnalité d'un rang important : « l'éléphant n'a pas de berger si ce n'est Dieu ou l'oiseau qui, toujours, monte sur son dos en quête de tiques. L'oiseau entre même dans les oreilles des grosses bêtes ».

Quelle triste nouvelle ! C'est tôt dans la matinée du Saint vendredi 06 octobre 2017 que l'annonce est tombée précisant que Oumar BA alias Baye Peulh est décédé au cours de son évacuation à l'hôpital Principal de Dakar.

Cet enfant du Boundou de Malick Sy est né au village de Mbaguou et a grandi à Bala-Gare chez son père qui était cheminot. C'est assez jeune qu'il avait une vie enviable. Il est très étonnant, et on pose la question : « comment Baye Peulh avait fait pour connaître les villages voisins de son lieu de naissance ? Léwa Foulbé, Léwa Diolfoube, Ndialcol, Guéoulou Mbayeladji, Sinthiou Mamadou Boub, Mayél-Wambé, Thiasky ». Il parlait de Sénédebou, Yaféra, Ndjimbé, Balou Tiabou étant donné.

Intelligent, cela va sans dire,

Généreux, il l'était à partir de son foyer d'abord, de certains de ses amis auxquels il donnait des dépenses ; je peux le témoigner, car parfois, il me remettait à remettre à untel.

C'était quand tôt le matin.

Sa bonne femme en deuil, très pieuse, est à la disposition de la zawiya de notre quartier depuis plus de 20 ans. Elle est chargée de la récupération des cotisations. Les prières de ses grands enfants sont faites dans ladite zawiya.

Il est facile de parler de Baye Peulh pour ceux qui le connaissaient, il était sérieux, serviable, discret et à la fois ferme dans une certaine mesure. Ses rôles et attitudes dans les films qu'il jouait n'avaient rien de commun avec son caractère réel.

Il était l'ami des démunis et de ses voisins qu'il secourait très souvent.

Intelligent, il l'était et toutes les couches le savaient : il parlait, écrivait le français, le Maure, le Soninké, le Wolof et bien sûr le Peulh sa langue maternelle. Un grand conducteur de véhicule et engins.

Oumar BA, de son vrai nom, était un grand musulman, qui offrait du matériel pour l'équipement de la zawiya de son quartier, ce depuis 1988 ; date du démarrage des travaux de la zawiya.

Nous tous, qui habitons côte-à-côte avec lui, prions pour que Allah le Tout-Puissant l'accepte dans son Paradis à côté des gens heureux.

Que la terre de Bargny, qu'il aimait tant, soit légère sur lui.

Imam Magatte THIOUF

Et tous les notables de la zawiya

Médinatoul Mounawara 1 / Bargny