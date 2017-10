Sénégal: Une ligne de crédit de 3 milliards de FCfa annoncée pour l'artisanat

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

«A l'instar de ce qui se fait pour les producteurs agricoles avec le gel des importations pour permettre à la production locale de tirer son épingle du jeu, il faut envisager les mêmes mesures de protection pour notre artisanat. Avec le programme mobilier national, un pas important est franchi par rapport à l'accès de nos artisans à la commande publique ; il faut poursuivre cette dynamique de promotion de nos artisans», a affirmé M. Ndao. La rencontre avec les artisans à la chambre de métiers a permis à ces derniers de plaider pour une meilleure prise en compte de ceux qui sont basés à l'intérieur du pays dans les stratégies et programmes nationaux. A la tête d'une forte délégation, il a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région et aux autorités municipales de Kaolack.

Cette ligne de crédits à un taux concessionnel de 3,75 % sera portée, d'ici à la fin de l'annéen à 3 milliards de FCfa. Elle est accessible à tous les artisans et ne nécessite aucun apport ou garantie de la part des bénéficiaires», a-t-il expliqué, au cours d'une réunion d'échanges avec les acteurs du secteur à la chambre des métiers de Kaolack. Outre la ligne de crédits susmentionnée, les artisans pourront également bénéficier d'un autre fonds de 220 millions de FCfa logé à l'Apda destiné à leur faciliter l'accès aux matières premières pour leurs productions. Des financements jusque-là gelés et qui sont disponibles depuis ce mois d'octobre. Cette tournée nationale de sensibilisation sur le consommer local vise à permettre aux acteurs du secteur de l'artisanat de se positionner sur le marché intérieur.

En tournée de sensibilisation pour la promotion des produits artisanaux, le directeur de l'Agence de promotion et de développement de l'artisanat (Apda) a communiqué sur les mesures prises par le gouvernement pour booster le secteur. Pape Amady Ndao a rallié Kaolack après avoir séjourné dans la région de Fatick. Il a dévoilé les grandes lignes de la politique en cours pour accompagner les acteurs de l'artisanat. «Les artisans ont, aujourd'hui, suite à une directive du président de la République qui est le premier artisan du Sénégal, à travers le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage, accès à une ligne de crédits logée à Acep de 300 millions pour développer leurs activités.

