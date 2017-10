Kenya: Obsession sécuritaire avant la présidentielle du 26 octobre

Au Kenya, c'est un départ de plus au sein de la commission électorale en pleine crise interne. Deux jours… Plus »

« Si la répression est brutale, elle pourrait entacher encore plus la crédibilité du scrutin et l'image d'Uhuru Kenyatta », dit-il.

Uhuru Kenyatta a prévenu. Tous ceux qui tenteront de perturber le scrutin seront fermement punis. La police a déjà pris ses dispositions. De nouvelles zones à risques ont été déterminées et de nouvelles consignes données comme celle de protéger les agents de la Commission électorale et les votants, contre ceux qui tenteraient de s'opposer au vote.

C'était la plus importante opération sécuritaire de l'histoire du Kenya. Alors que l'opposant Raila Odinga appelle toujours au boycott du scrutin et à de grandes manifestations le jour du vote, le comportement des forces de police sera déterminant pour la suite des évènements.

Au Kenya, la sécurité sera, une fois de plus, un enjeu majeur de la présidentielle, toujours prévue pour le 26 octobre. On ne connaît pas encore le nombre de policiers qui seront déployés, mais en août, ils étaient plus de 100 000.

