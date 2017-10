Congo-Kinshasa: Noel Tshiani - Retour sur un passage remarqué au pays !

Il avait promis de présenter au peuple Congolais sa vision de développement de la RDC dénommée Le Plan Marshall de Noel K. Tshiani pour la Reconstruction de la RDC. C'est maintenant chose faite.

Dans la salle de conférence de la Maison de France dans la Commune de la Gombe, pendant près de quatre heures, le banquier venu de Washington s'était adressé le 16 Septembre 2017 sans ménagement à ses compatriotes venus de tous les horizons pour écouter et apprécier la bonne nouvelle. L'endurance, il l'a démontré en restant debout pendant la présentation de son exposé et pendant le débat houleux entre le conférencier et les participants. L'assistance comprenant toutes les tendances politiques et toutes les couches sociales du pays: les politiciens de l'opposition et de la majorité, la société civile, les professeurs, les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, les étudiants, les chômeurs, le secteur privé, les fonctionnaires de l'Etat, les syndicalistes et les associations professionnelles. C'est toute la République qui était représentée pour prendre connaissance du Plan salvateur pour le pays.

Planter le décor d'une mission possible

Dr. Noel K. Tshiani s'est montré pédagogue. Pour préparer son audience a la réalisation que la vision de développement qu'il propose est faisable et réalisable, il a commencé par présenter la leçon apprise du Président américain John F. Kennedy qui avait "Il faut rêver de grandes choses pour son pays et réaliser son rêve en travaillant dur, avec courage, persévérance et abnégation". Kennedy avait en 1962 le rêve de mettre l'homme sur la lune. Sept ans plus tard, le 20 Juillet 1969, Apolo 11 atterrissait pour la première fois sur la lune avec deux astronautes américains, Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui sont devenus désormais le symbole de l'adage qui dit que "tout ce que l'homme peut imaginer, il peut le réaliser". Tirant les leçons de cette expérience américaine, Dr. Noel K. Tshiani considère possible et réalisable son propre rêve de bâtir en RDC un pays stable, prospère et équitable.

Un diagnostic sans complaisance de la situation du pays

Le conférencier avait commencé par situer où se trouve la RDC aujourd'hui en tant que pays souverain. Sans mâcher les mots, il affirma que la RDC se porte très mal: le pays traverse une crise multidimensionnelle profonde: une crise politique, constitutionnelle, sécuritaire, économique, sociale et humanitaire. Une crise de mentalités, une crise de moralité, une crise d'hommes. Une crise de leadership. La situation politique est marquée par une crise de leadership sans précédent. Sans le citer de nom, le leader congolais devrait être sourd pour ne pas se sentir viser dans cette salle de conférence ou l'on pouvait remarquer la présence des agents de l'Agence Nationale de Renseignement venus écouter le conférencier pour aller remplir leurs fameux bulletins d'information. La situation sécuritaire n'a jamais été aussi mauvaise: les congolais sont massacrés chaque jour sans que le gouvernement, l'armée, la police et les services de sécurité ne disent un seul mot.

Tout se passe comme si l'Etat n'existe que de nom et n'est là que pour étouffer les libertés individuelles. L'insécurité en RDC est une conséquence de la défaillance des services de sécurité tournés vers la répression plutôt que la protection des citoyens. Pendant le 1er semestre de 2017, 90 fosses communes ont été découvertes dans le Grand Kasaï par les enquêteurs des Nations Unies qui ont été eux mêmes massacrés. Ces massacres constituent un génocide planifié et exécuté contre les Kasaïens. Des massacres d'une telle ampleur et atrocité ne peuvent pas avoir lieu dans un pays à l'insu de l'armée, de la police, des services de renseignement et du Chef de l'Etat. Pour des raisons de transparence, une enquête indépendante menée par la communauté internationale s'impose.

Si le régime de Kinshasa n'a rien à se reprocher, il devrait faciliter l'enquête au lieu de s'y opposer. Ce message sera répété à Kinshasa par l'Ambassadrice Américaine aux Nations Unies, Nikki Haley lors de son prochain passage en RDC dans quelques jours. Dr. Noel K. Tshiani a démontré un courage remarquable en redemandant à la Communauté Internationale d'envoyer des investigateurs internationaux pour investiguer de façon indépendante ces massacres et crimes contre l'humanité. Il n'avait pas mâché les mots en déclarant que, quand un régime politique ne protège plus la population et devient un casse tête pour l'humanité, un changement radical devient urgent et prioritaire."

En plus de l'enquête internationale indépendante, Dr. Noel K. Tshiani exige la mise en place d'un Tribunal Spécial pour la RDC composé de juges nationaux et internationaux pour juger des crimes odieux commis contre les congolais depuis 1960 à ce jour. Sans un tel tribunal, l'impunité ne prendrait jamais fin en RDC. La situation économique et sociale de la RDC est catastrophique et est caractérisée par un sous développement alarmant, une pauvreté extrême, une corruption endémique et une banalisation inquiétante de la mauvaise gouvernance. Le nombre très élevé des déplacés intérieurs (estimé à 2 million de personnes) et des émigrations massives des populations démunies vers les pays voisins constitue une crise humanitaire sans précédent.

La RDC est aujourd'hui l'exemple typique de la mauvaise gouvernance économique et politique d'un pays et de l'égoïsme des gouvernants. En dépit de ses immenses ressources naturelles et humaines, elle a aujourd'hui le produit intérieur brut (PIB) par habitant le plus bas du monde. Le Franc congolais, monnaie nationale et symbole de la souveraineté du pays, ne vaut rien par rapport à sa valeur en Juin 1998. En 1998, un Franc congolais achetait 72 cents d'un dollar américain contre zéro aujourd'hui. Le Franc est totalement supplanté par le dollar qui représente 95 % de la masse monétaire du pays, ne laissant à la monnaie nationale qu'un rôle marginal. Pendant les six derniers mois de l'année 2017, le Franc congolais a perdu 50 pour cent de sa valeur coupant ainsi en deux le pouvoir d'achat de la population. Étant donné que la monnaie n'aime pas d'instabilité politique, aucun instrument de politique monétaire ne pourra arrêter la dépréciation monétaire de façon durable en l'absence des institutions légitimes issues des élections. L'échec du Franc congolais est un coup dur à la souveraineté de la RDC. C'est le signe le plus visible de l'échec des politiques économique, monétaire et sociale de la Nation. C'est la consécration de l'échec du régime politique depuis 1997.

Le courage digne d'un homme d'État

Pour ceux qui avaient déjà ce banquier international pendant ses nombreuses conférences avec la diaspora congolaise, beaucoup de gens étaient impressionnés que le diagnostic posé est reste sévère et le même a Kinshasa et à l'étranger. Dr. Noel K. Tshiani a démontré un courage remarquable en pointant du doigt le régime de Kinshasa tant pour les massacres des citoyens congolais que pour l'échec de toutes les politiques économiques, sociales et humanitaires qui font des milliers de victime dans le pays plusieurs décennies.

Plébiscite de la presse Congolaise et internationale

Le passage du Dr. Noel K. Tshiani en RDC a suscité plusieurs réactions. La presse nationale s'est approprié le projet de développement. Chaque jour, Dr. Noel K. Tshiani était l'invité de différentes télévisions et radios du pays allant de l'opposition à la majorité et la Socrate civile. B One, Tele50, RTVS1, Canal Kin, CCTV, Horizon33, RTNC2, Radio Okapi, Congoweb, NUMERICA TV, Antenne A et tant d'autres s'étaient livres tour à tour aux opérations de séduction pour avoir Dr. Noel K. Tshiani pendant leurs émissions spécialisées ou leurs journaux télévisés. C'est la première fois que l'on voit en RDC un candidat Président de la République qui retient l'attention de la presse tant de l'opposition, de la majorité et de la société civile. La particularité du Dr. Noel K. Tshiani qui fait de lui un personnage atypique sur la scène politique congolaise est qu'il n'a jamais été impliqué dans la politique du pays, est porteur d'un projet de société axé sur le développement économique et social, la pacification du pays, l'élimination de la pauvreté et la création des opportunités pour tous les congolais. Ce message est nouveau et met Dr. Noel K. Tshiani dans une classe a part par rapport aux politiciens sans vision ni projet de société pour le pays.

Sur le plan extérieur, la vision de développement de la RDC du Dr. Noel K. Tshiani a retenu l'attention de la presse internationale très exigeante. Plusieurs journaux et télévisions en occident ont publié des articles sur le Plan Marshall de Noel K. Tshiani pour la Reconstruction de la RDC ou reçu Dr. Noel K. Tshiani dans l'une de leurs émissions télévisées. Time Magazine, Le Soir, La Libre Belgique, La Libre Afrique, Jeune Afrique, TeleSud, RFI, TV5Monde, Vox of America, Africa24, le Magazine de l'Afrique et Diplomatic World ont tous parle du plan Marshall de Noel K. Tshiani pour la Reconstruction de la RDC et de la candidature de Noel Tshiani a la présidence de la RDC.

Le rassembleur attendu

Le message du Dr. Noel K. Tshiani est tellement fort et nouveau qu'il ratisse large dans la diaspora, dans l'opposition et dans la majorité parmi ceux qui veulent d'un véritable changement au-delà des politiciens de carrière. L'engouement de la presse nationale et internationale, l'intérêt manifeste de la communauté internationale et du secteur privé et l'appropriation de la vision par les congolais dans la diaspora et en RDC ne laissent aucun doute quant a la crédibilité du Dr. Noel K. Tshiani comme candidat a l'élection présidentielle pendant les prochaines échéances. Dans les milieux intellectuels dans le pays, les congolais qui veulent un changement radical ne jurent que par ce technocrate qui n'a jamais participé à la gestion rocambolesque de la chose publique en RDC et ambitionne d'éradiquer la corruption pour financer le développement afin de créer des opportunités pour tous les congolais. L'ambition noble de bâtir un pays stable, prospère et équitable en faisant passer la RDC du groupe de pays à revenus faibles à celui de pays à revenus intermédiaires en quinze ans fait du Dr. Noel K. Tshiani le rassembleur que les Congolaises attendent pour sortir cette nation appauvrie du gouffre. Ce rassembleur suscite l'intérêt de la jeune qui le trouve différent et rafraîchissant. Ses visites dans les écoles provoquent l'adhésion sans réserve des élèves et étudiants à sa vision.