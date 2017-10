Angola: Le président de CASA-CE défend l'autonomie régionale pour Cabinda

Le ministre de la Construction et Travaux Publics, Manuel Tavares de Almeida, a garanti vendredi à Cabinda que… Plus »

Dans le cadre de son déplacement à Cabinda, le leader de CASA-CE tiendra une rencontre avec l'évêque local et le gouverneur provincial, Eugénio Laborinho, avant de visiter les zones de Yabi, São Pedro, Cabassango de même que les quartiers Mbuco et Chinga.

Le CASA-CE a élu deux députés à la circonscription provinciale de Cabinda au cours des élections générales du mois d'août et a été la deuxième force politique la plus votée au nord de l'Angola devant l'UNITA.

Il a, par ailleurs, appelé les députés élus à se rapprocher des communautés locales et à présenter leurs difficultés à l'Assemblée Nationale afin de résoudre les problèmes les plus préoccupants.

