Congo-Kinshasa: Jupiler Pro League - Aristote Nkaka vise le Top 6 avec l'Excel Mouscron

Dans un choc wallon disputé, aucun des deux clubs ne méritait vraiment de perdre, le Standard a su profiter de son regain de forme pour venir à bout d'un Excel Mouscron de Aristote Nkaka trop court en fin de match (1-3).

« Ce match face au Standard, on l'avait bien entamé, raconte Aristote Nkaka, le défenseur central de l'Excel dans de propos relayés par La Dernière Heure. Dans les trente premières minutes de jeu, nous avons dominé largement les débats mais ce qui a fait la différence lors de cette première période, c'est ce but que nous prenons. Un but contre notre camp. »

Le joueur belge d'origine congolaise (RDC) était forcément déçu après la défaite face au Standard. « Tout s'est joué sur des détails. Oui, il y avait des erreurs défensives mais ce qui nous a manqué aussi c'est le dernier geste offensif. Car nous avons eu les occasions de mettre des buts. Et nous ne sommes pas parvenus à le faire. »

Ces trois points de perdus donnent un coup d'arrêt aux ambitions mouscronnoises. Car l'objectif des Hurlus, désormais, ce sont les PO1. « On y croit vous savez, soutient Aristote Nkaka. Il y a tout de même de nombreuses équipes derrière nous. À nous de prendre les points quand nous jouerons contre elles. Nous donnerons tout en tout cas pour y parvenir. Car il y a de la qualité dans notre groupe. »

Pour la seconde fois consécutive, et la troisième fois depuis le début du championnat, Aristote Nkaka a évolué dans l'axe de la défense mouscronnoise. « Ce n'est pas un souci pour moi. J'ai eu une partie de ma formation à ce poste-là. Et puis, c'est pour aider l'équipe. Si le coach me dit de jouer au milieu, je joue au milieu, si c'est en défense, je vais en défense et si demain il me demande d'aller en attaque, et bien j'irai en attaque. »