Congo-Kinshasa: Mpoku - « L'objectif, c'est d'être dans le top 6 d'ici à la trêve »

Le Standard s'est imposé 1-3 face à Mouscron dans le cadre de la onzième journée de la phase classique du championnat. Avec cette victoire Paul-José Mpoku et ses coéquipiers tiennent là leur première victoire à l'extérieur de la saison, voilà qui va faire du bien aux troupes liégeoises.

Mpoku a réalisé une bonne prestation sans être excellent face à Mouscron. Il s'est dit satisfait de la victoire mais il ne veut surtout pas s'enflammer. « On peut être content et continuer comme ça. Il ne faut pas s'emballer, il y a encore beaucoup de matches et il faudra continuer avec cette mentalité, » a confié l'international congolais dans des propos relayés par walfoot.be.

Le Léopard de la RDC a ensuite avoué que les Rouches s'étaient fixés trois objectifs pour ce match. « Ce qu'on voulait, c'était clair et net. On avait trois objectifs: le premier, marquer en premier, le deuxième, ne pas encaisser et le troisième prendre la victoire. On en a fait 2 sur 3 donc on peut être content et il faut continuer à travailler. L'objectif, c'est de grappiller des points, gagner des matches et être dans le top 6 d'ici le mois de décembre à la trêve, » a conclu Mpoku.