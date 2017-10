Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Paul Gustave Leckaka Peya publie cinq livres sur la fortification de la foi chrétienne

Notons que sur la deuxième de couverture de ces ouvrages, on peut lire que l'auteur de ce coffret a un don particulier de docteur des "Ecritures saintes". Il est un conférencier qui organise des séminaires, des conventions et des croisades à travers le monde. Sa vie est un témoignage de la bénédiction sans limite du paiement de la dîme.

De ce fait, a-t-il déclaré, la persévérance dans la prière et la foi en Jésus christ constituent les seuls moyens de parvenir à remporter les victoires sur les forces maléfiques. « On ne peut pas espérer gagner des combats spirituels si on n'est pas en communion avec Dieu », a-t-il expliqué.

