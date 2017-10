Après le Tchad et la Centrafrique, le Gabon vient à son tour de décider la libre circulation des… Plus »

Cette circulaire, qui figurera au recueil des instructions permanentes, prend effet à compter de sa date de signature, et oblige les responsables de toutes unités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité.

Dans ce texte, il est précisé que tout ressortissant de l'un des Etats membres ci-après : Cameroun; Centrafrique; Congo; Tchad et Guinée Equatoriale, détenteur d'un passeport d'une validité d'au moins trois mois, n'est plus soumis à l'obligation d' un visa d'entrée au Gabon pour tout séjour ne dépassant pas trois mois.

En application de l'acte additionnel n° 01/13-Cémac-070-U-CCE-SE du 25 juin 2013 portant suppression des visas pour les ressortissants de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) circulant dans l'espace communautaire, et afin de concilier la nécessité de la libre circulation et l'exigence sécuritaire, le Gabon a pris, le 19 octobre, une circulaire y relative.

