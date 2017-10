Afrique: CAF-C2 - Fus Rabat - TP Mazembe, affiche alléchante de la demi-finale retour

Avec un but d'avance acquis à Lubumbashi, le TP Mazembe sera reçu ce samedi 21 octobre par FUS Rabat en demi-finale retour de la C2, à partir de 21h30, heure du Rabat. Un nul suffirait pour propulser Mazembe en finale.

Vainqueur à l'aller (1-0) à Lubumbashi, le TP Mazembe est prêt à défier la formation marocaine de FUS Rabat, ce samedi 21 octobre, en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ce choc se jouera au Complexe Sportif Prince Moulay al Hassan du Rabat, à 21h30, heure du Rabat.

Les Corbeaux qui n'ont qu'une petite avance sont dans l'obligation de tenir les locaux en échec afin de valider leur ticket pour la finale. Sur papier, le match ne s'annonce pas facile pour les deux clubs qui se connaissent mieux dans cette compétition.

En analysant le match aller à Lubumbashi, les Corbeaux lushois étaient face à une forte résistance marocaine. L'unique but de Ben Malango a délivré le TP Mazembe devant son public exigeant du stade de la Kamalondo. Au Maroc, les choses seront sans doute différentes pour les deux clubs.

Pour gagner le duel, le TP Mazembe devra se concentrer au milieu de terrain. Il fera face à une équipe techniquement forte et pleine d'énergie en termes de résistance. Le coach Pamphile Mihayo devra placer un bloc au milieu pour éviter les percussions marocaines qui peuvent dégénérer à tout moment.

En conférence de presse d'avant-match, le coach de FUS Regragui reconnaît la force et la capacité de TP Mazembe en ces termes : « Pour éliminer le TPM, Il faudra réaliser un exploit. Ce sera quand même devant une des meilleures équipes en Afrique. Même si nous revenons d'une semaine très difficile - avec l'élimination en Coupe du Trône face au Raja de Casablanca en ayant manqué un penalty - je reste serein parce que nous avons dominé ce match, tel qu'en attestent les statistiques. Déjà après notre qualification pour les demi-finales, mes joueurs et moi étions conscients de la lourde tâche qui nous attendait. Al Alhy d'Egypte et le TPM de la RDC, pour moi c'est le Real Madrid et le FC Barcelone d'Afrique. Lorsque vous affrontez l'une des deux équipes, c'est du lourd... ».

Le coach marocain pense trouver un but dans la première moitié du match, avant d'aller chercher la qualification par un deuxième but en seconde période. Le comble est qu'il ne doit pas ramasser un but. Ce dernier compliquerait les choses et même compromettrait les chances de qualification de son club pour la finale.

Pour rappel, le TP Mazembe est tenant du titre de cette compétition. Pour le staff technique des Corbeaux, il faudrait nécessairement le conserver afin de continuer à rayonner sur le plan continental et améliorer son palmarès.