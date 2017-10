Congo-Kinshasa: UDPS et Alliés - Léon Mubikayi remplace Samy Badibanga

Le groupe parlementaire UDPS et Alliés a désormais un nouveau président. Le député national Léon Mubikayi remplace l'ancien Premier ministre Samy Badibanga.

Les postes vacants au bureau du groupe parlementaire UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) et alliés ont été comblés. L'élection organisée, jeudi 19 octobre dans la salle des Banquets du Palais du peuple, sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku et qui se fait remplacer par la suite par son deuxième vice-président, M. Rémy Massamba, a permis de parfaire la configuration de ce groupe parlementaire, premier de l'Opposition avec une cinquantaine d'élus.

A l'issue du scrutin auquel ont participé 42 votants sur les 54 membres qui composent le groupe parlementaire, Léon Mubikayi a pris la tête. Il a été victorieux devant son collègue Mukuna Damis. Ce poste était exclusivement réservé aux candidats UDPS.

Du côté des alliés, le député national Albert-Fabrice Pwela a battu son collègue Yala Tutu au poste de rapporteur. Il aura comme adjoint, Vasco Mbuyi qui a triomphé de ses concurrents Kota Kiem, André Paluku Kavula, Mananga Kayembe et José Nzau Vola.

Pour rappel, cette élection fait suite à l'option levée lors de la dernière conférence des présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, tenue le mardi 10 octobre.

A l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires sont des organes consultatifs dans les matières déterminées par le règlement intérieur et dans celles pour lesquelles la plénière ou le bureau de l'Assemblée nationale décide de requérir leurs avis et considérations. L'Assemblée nationale compte 14 groupes parlementaires et les non-inscrits. L'UDPS et alliés est parmi les principaux groupes à l'instar du PPRD (Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie), l'AFDC et alliés, le MSR et alliés, le Palu et alliés, etc.

Depuis la disparition du président nationale de l'UDPS Etienne Tshisekedi, le groupe UDPS et alliés à l'Assemblée nationale a fait son choix. Il se range derrière Félix Tshisekedi qui se trouve aux commandes du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. C'est l'évolution politique qui a occasionné la nécessité du rassemblement, en dépit du fait qu'ils étaient tous exclus en 2011 pour avoir accepté de siéger à l'hémicycle, une option contraire à l'appel de boycott lancé par le leader de l'UDPS qui avait refusé de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle en 2011.