Cote d'Ivoire: Toumodi / PDCI - Le directeur de cabinet d'Ahoussou appelle les militants à faire le deuil de l'échec des législatives

L'arrière-cour de la maison du Pdci à Toumodi a servi le samedi 14 octobre dernier, de cadre à une réunion de la délégation départementale du Pdci dirigée par le nouveau maître des lieux, Simplice Yao Konan, conseiller régional du Bélier et directeur de cabinet du ministre d'Etat Jeannot Kouadio Ahoussou.

A la table de séance, le 2ème vice-président du conseil régional monsieur Konan Raymond et d'autres cadres du département avaient pris place autour du délégué départemental. De prime abord, le nouveau délégué départemental a indiqué que la présente réunion est une prise de contact, d'échanges, et s'assimile à une nouvelle orientation pour un Pdci vivant et conquérant. Il y a eu des échanges directs et francs entre le nouveau délégué et les nombreux militants qui avaient des préoccupations.

Après avoir répondu sans faux fuyants aux interrogations des militants, le nouveau délégué départemental Simplice Yao Konan a souligné qu'il faut faire le deuil de l'échec aux législatives et se mettre ardemment au travail pour repositionner le parti. Parlant avec la presse, Simplice Yao Konan a déclaré pour finir: « Nous devons travailler dans la gaieté fraternelle et retrouver notre vitalité sur le terrain afin d'être la meilleure délégation Pdci de Côte d'Ivoire. Vous constatez vous-même la mobilisation et le regain d'intérêt des militants pour leur formation politique. Nous pensons que c'est parti pour un Pdci nouveau, un Pdci conquérant. » . L'on pouvait noter la forte participation des Secrétaires généraux des 3 sous-préfectures qui comptent 183 comités de base. Les responsables des structures spécialisées comme l'Union des femmes du Pdci et l'Union des jeunes du Pdci étaient présents.