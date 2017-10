Cote d'Ivoire: Daloa - Le personnel de la CNPS sensibilisé sur la tuberculose

Le personnel de la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) de Daloa a été instruit le jeudi 19 octobre dernier lors de la journée de sensibilisation sur la tuberculose.

Initiée par le comité local de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme de l'Agence de prévoyance Sociale dirigée par Mme Koné née Kossokré Madeleine, cette campagne de sensibilisation sur la tuberculose vise à un changement de comportement du personnel en vue de réduire et d'éviter cette maladie qui persiste malgré les traitements. Souhaitant que cette campagne de sensibilisation porte des fruits , la présidente locale a demandé le soutien de chacun pour une lutte plus efficace. Pour sa part le directeur régional de la CNPS Daloa , Yao Francis a rappelé que la tuberculose est une maladie qui prend de l'ampleur .

D'où l'importance de sensibiliser le personnel sur ce fléau pour éviter d'être malade. Pour le médecin du personnel en charge des activités de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, le Dr Konoumi Alexis, il faut avoir un personnel sain pour relever les grands défis. C'est pourquoi, ses activités de sensibilisation permettent de former nos personnels sur les bonnes pratiques à adopter pour être en bonne santé. Exposant sur le thème « Tous unis contre la tuberculose », le Dr Joachim Dangny a instruit les agents de la CNPS sur les signes évocateurs de la tuberculose, les conséquences et les moyens de prévention. En outre , révélant qu'en 2016, ce sont plus de 21 710 cas qui ont été enregistrés , le Dr Dangny a indiqué que bien que la tuberculose soit une maladie contagieuse, elle est guérissable si le traitement est bien suivi. Puis de préciser : « au bout de 15 jours de traitement, le malade atteint ne représente aucun danger. »

Cependant a-t-il fait remarquer : « un patient atteint de la tuberculose, non traité contamine 10 à 15 personnes par an. » Puis d'ajouter : « même si la tuberculose se contracte par voie respiratoire, elle demeure une maladie opportune du VIH » Avant d'encourager les personnes présentant les signes de la tuberculose au dépistage volontaire précoce, pour une prise en charge rapide afin de guérir de la maladie. Créé en 2004, le comité local de lutte contre le VIH -Sida, la tuberculose et le paludisme à Daloa a pour objectif de lutter contre ces pandémies et de permettre un bon suivi de la santé des agents et de leur famille pour un meilleur rendement.