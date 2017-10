Ile Maurice: Commission drogue - La carrière du jockey Reaz Hoolash menacée ?

À l'âge de 20 ans, soit en 2007, l'habitant de TerreRouge débute sa carrière en tant que jockey au Champs-de-Mars. Il soutient qu'il ne «gagne pas beaucoup» en tant que jockey et qu'il«tente sa chance» aux casinos et autres maisons de jeux. Il a d'ailleurs été interrogé à ce sujet par Paul Lam Shang Leen. Rien qu'en 2014, environ Rs 200 000 ont été retirées de son compte bancaire pour les jeux de hasard. Il ne parviendra pas à expliquer la provenance des dépôts et retraits en liquide effectués sur son compte ces trois dernières années.

Pour la deuxième semaine consécutive, le jockey Reehaze Hoolash, connu comme Reaz, ne s'est pas vu confier de monte pour la journée de courses. La semaine dernière, l'entraîneur Vincent Allet avait volontairement décidé de l'écarter de deux courses. Pourtant, du côté du Mauritius Turf Club, on confirme que le jockey de 30 ans a bel et bien participé aux entraînements durant la semaine. Un véritable coup dur pour le principal concerné, qui craignait justement que son travail soit affecté à l'issue de sa convocation devant la commission d'enquête sur la drogue, le 12 octobre.

