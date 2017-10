Ile Maurice: Patrimoine - Jardin de la compagnie, espace occupé

7 kilos d'héroïne. C'est ce que la Custom anti-narcotics section et les éléments de… Plus »

En 2006, James Burty David, alors ministre des Collectivités locales, réclame la tête d'une statue. Il veut faire disparaître du jardin de la Compagnie la statue d'Adrien d'Épinay, avocat et homme politique. Certains retiennent surtout qu'Adrien d'Épinay s'est opposé à l'abolition de l'esclavage. Il sera le porte-parole de planteurs face au gouvernement anglais, dans le cadre des réclamations de compensation. Il finira par forcer l'expulsion de John Jeremie, procureur anglais, de Maurice. Adrien d'Épinay avait une sucrerie à Argy et fut le premier à introduire le moulin à vapeur à Maurice.

