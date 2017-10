Madagascar: Toamasina - Les agents de santé pourchassés à Toamasina

À Toamasina, la situation de l'épidémie de peste est plus ou moins contrôlée. Hier, il n'y avait plus que vingt-quatre malades hospitalisés, contre une centaine à Antananarivo. De nouveaux cas de pestiférés pourraient encore ressurgir, au cas où il y aurait un manque de vigilance.

Les activités de sensibilisation, de surveillance et de riposte relatives à la peste à Toamasina ont failli tourner au vinaigre, avant-hier. Les agents de santé et les bénévoles travaillant dans la lutte contre l'épidémie de peste, ont été pourchassés par des habitants furieux. Ces derniers se sont munis de bois et même de couteaux, pour les effrayer. « Des personnes malintentionnées leur ont parlé d'une campagne de vaccins contre la peste. Ils y ont cru et ont refusé de recevoir nos agents », a expliqué le Dr Raymond Rakotoarimananale, directeur régional de la Santé publique Antsinanana, joint au téléphone. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo a précisé que le vaccin contre la peste n'existe pas.

