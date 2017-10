Cote d'Ivoire: Les enjeux d'un éventuel retour de Guillaume Soro

« Il n'y a pas de tension » entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, a assuré ce samedi le chargé de communication du président de l'Assemblée nationale, se réfugiant derrière les récents les propos du porte-parole du gouvernement ivoirien. « M. Soro a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec le chef de l'Etat », a ajouté Moussa Touré. Ce même Moussa Touré qui, il y a une dizaine de jours, dénonçait pourtant « une guerre entre le clan de Ouattara et le clan Soro ».

Guillaume Soro va-t-il rentrer ce dimanche 22 octobre en Côte d'Ivoire ? C'est en tout cas ce qu'indique le chargé de communication du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro est absent du pays depuis plus de deux mois dans un contexte où les spéculations autour d'une possible brouille entre l'ex-rebelle et le chef de l'Etat ivoirien vont bon train.

