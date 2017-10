Afrique de l'Ouest: La France plaide pour un large soutien de l'ONU à la force du G5 Sahel

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Les diplomates français affirment désormais que tout le monde est conscient de la nécessité de soutenir cette force militaire du G5. « Ce soutien est en effet essentiel pour donner les moyens à la force du G5 Sahel d'agir efficacement en lui permettant de bénéficier de ressources durables et prévisibles, mais également de compter sur un appui logistique directement sur le terrain. Et les Nations unies, nous en sommes convaincus, ont un rôle clé à jouer à cet égard », a poursuivi François Delattre.

« Les conditions pour aller de l'avant me paraissent aujourd'hui sensiblement plus favorables qu'elles ne l'étaient il y a quelques semaines encore. Je ne veux pas parler à leur place, mais j'ai senti de la part de l'ensemble de mes collègues du Conseil de sécurité un esprit très positif », a déclaré François Delattre.

C'est une valse à cinq temps, voilà comment François Delattre, représentant permanent de la France aux Nations unies décrit la situation. Une danse qu'il ne faut pas précipiter si l'on veut qu'elle se termine en apothéose. Comprenez par un financement le plus large possible du G5 Sahel par l'ONU. Le partenaire un peu récalcitrant ce sont les Etats-Unis que cette visite sur le terrain semble avoir remis dans le bon tempo.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.