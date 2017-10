Gambie: Les victimes du régime Jammeh veulent le voir un jour traduit en justice

Un travail qui demande beaucoup de patience, mais ça ne fait pas peur à Nana-Jo Ndow, dont le père a disparu en 2013 : « Déjà dès qu'on on me dit "c'est impossible", moi j'arrête de parler. Cette attitude défaitiste, pas pour moi. Je suis prête à attendre 20 ans, 30 ans, pour que justice soit faite. »

« Beaucoup d'entre nous, nous nous battions chacun de notre côté, raconte Amadou Janneh, un ancien prisonnier politique. Mais cette campagne, ça nous permet de mettre au point une stratégie en commun. Et c'est ça qui va nous donner plus de pouvoir. »

« En 2005, ma mère a reçu un appel lui annonçant que mon père avait disparu », témoigne une femme. Les récits s'enchaînent : un imam torturé, une victime du faux traitement contre le sida de l'ancien dictateur, des filles d'opposants disparus, etc. Aujourd'hui, tous n'ont qu'un seul but : que Yahya Jammeh soit un jour traduit en justice.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.