Angola: Le Président de la République consterné par la disparition du général "Gato"

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a présenté dimanche, à Luanda, ses condoléances les plus attristées aux Forces armées angolaises, au ministère des Anciens Combattants et à la famille du général Ciel da Conceição Cristóvão « Gato » suite à son décès.

Dans son message de condoléances, le Chef de l'Etat a rendu un vibrant hommage au nationaliste Ciel da Conceição Cristóvão « Gato », soulignant que l'illustre disparu avait "défendu avec dévouement et zèle, la cause de la libération nationale et le rachat de la dignité de tous les Angolais face au colonialisme dès le début ".

Président João Lourenço, qui est aussi le commandant en chef des Forces armées angolaises, affirme que ce commandant avait consacré sa vie entière en compagnie de ses camarades, en construisant un Angola pacifique, démocratique et inclusif.

Dans le même message, le Chef de l'Etat affirme encore qu'il avait mis tout son dévouement, ses efforts et ses sacrifices pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées. Enfin, le message de condoléances précise que «avec la disparition de Ciel da Conceição Cristóvão, le pays perd un de ses vaillants combattants de la lutte armée pour la libération nationale et un général intrépide lutte en faveur de la consolidation de l'indépendance et de la souveraineté ».