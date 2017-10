Afrique du Nord: Nouveau coup de froid dans les relations houleuses entre le Maroc et l'Algérie

Cette nouvelle crise intervient sur fond de lutte d'influence entre les deux rivaux maghrébins en Afrique subsaharienne. Et Rabat cette année a marqué des points. Après avoir mené une offensive économique dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, le Maroc a retrouvé depuis 8 mois son siège au sein de l'Union africaine - qu'il avait déserté il y a plus de 30 ans en raison du conflit au Sahara occidental.

Des banques marocaines accusées de blanchiment et la compagnie nationale soupçonnée de transporter des cargaisons illicites, il n'en fallait pas moins pour déclencher une levée de boucliers tous azimuts : la Royal Air Maroc et le groupement professionnel des banques du Maroc se sont fendues d'une déclaration dénonçant les propos d'Abdelkader Messahel.

