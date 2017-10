Tchad: Les magistrats reconduisent la grève pour une semaine

« L'Assemblée générale ayant constaté qu'aucune autorité instruite n'a fait un geste allant dans le sens de satisfaire une quelconque revendication et que, aucun appel n'a été lancé envers le corps en vue de discuter de quoi que ce soit, cela dénote d'un mépris sans pareil, et à l'égard des magistrats, en particulier. C'est pourquoi l'Assemblée générale réunie a décidé d'observer une semaine de grève sèche, à compter du lundi 23 octobre », a déclaré Allarakete Sanengar, vice-président du Syndicat des magistrats du Tchad.

Au Tchad, après avoir observé une grève de trois jours, les magistrats ont décidé de reconduire le mouvement à partir de ce lundi 23 octobre et ce, jusqu'à la fin de la semaine. Les magistrats sont en grève pour exiger plus d'égards de la part des autorités. Coupes abusives de leurs indemnités, absence d'égards à leurs revendications, les magistrats disent en avoir assez.

