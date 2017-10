Centrafrique: Un programme d'assistance pour les victimes de viol

L'association a compilé un certain nombre de dossiers de viols commis par des groupes armés qu'elle réserve à la Cour pénale spéciale qui doit démarrer ses travaux à la fin de l'année. Mais les viols ne sont pas l'apanage des milices. La plupart sont commis par de simples quidams. Les victimes sont souvent des enfants. La plus jeune des victimes recensées par le programme n'avait pas plus de 3 ans.

Rosalie Kogobet de Médecins du Monde : « Ces agents juristes, dès qu'elles reçoivent ces cas, elles essayent d'aider les survivantes à constituer le dossier, et elles remettent à l'avocate qui fait l'assistance judiciaire. Cela permet à beaucoup de femmes aujourd'hui d'avoir le courage et d'aller à la justice »

Dans les six centres de santé appuyés par Médecins du monde à Bangui et dans sa périphérie, des cellules d'écoutes pour victimes de viols ont été installées.

Depuis 2015, l'ONG Médecins du monde avec l'association des femmes juristes de Centrafrique mène un programme d'assistance aux femmes victimes de viol ou d'agression sexuelle. Dans un pays ou les viols sont endémiques et les violeurs rarement inquiétés, le combat des femmes juristes et de l'ONG est l'expression d'un refus de l'impunité qui prévaut dans ce domaine comme dans d'autres en RCA.

