Ile Maurice: Jardin de la Compagnie - Les grévistes manifestent ce dimanche

7 kilos d'héroïne. C'est ce que la Custom anti-narcotics section et les éléments de… Plus »

Ses camarades et elle sont, certes, affaiblies, mais cela ne les empêche pas d'être révoltées par rapport à la campagne de désinformation menée par certains. «Minis Sinatambou dir éna parmi nou gagn Rs 10 000, sé bann mansonz ! Kapav éna ki koumsa mé pa nou.» Et puis, «la, pé rant dan sézon mang. Bizin ramasé toulé zour. Kan inn fini nétway partou, bé inn ariv tanto. Kouma pou al travay enn lot plas ?» se demande Dharmawatee Boodram. Histoire de donner la réplique à ceux qui allèguent qu'elles cumulent plusieurs boulots...

Malgré tout, leurs camarades gardent un moral d'acier. Promettant d'aller au bout de ce combat. À leurs côtés : les syndicalistes Reeaz Chuttoo et Jane Raggoo, qui refusent également de s'alimenter. Le ventre grogne mais tous se nourrissent de détermination. Une manifestation sera organisée, ce dimanche, pour que la voix de ces femmes, qui nettoient les toilettes dans les écoles pour un salaire mensuel de Rs 1 500, soit davantage entendue. «J'espère que le gouvernement verra que la population est derrière nous», plaide Claudette Gaffoor. Même si elle est consciente du fait que la bataille est rude. «Minis ti donn nou randé vou vandrédi mé linn al get avion. Normal pa finn éna désizion... » ironise-t-elle.

Alors que six femmes cleaners s'étaient rendues au Jardin de la Compagnie, lundi, à samedi soir, elles n'étaient plus que quatre. Artee Nawoor a été hospitalisée, hier, et Shirley Beaumont est rentrée chez elle après avoir reçu des soins en raison d'ennuis de santé, vendredi.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.