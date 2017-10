Congo-Kinshasa: AN - Aubin Minaku sauvé par François Nzekuye !

Depuis la plénière électrique qui a vu Ramazani Shadary et Alexis Thambwe Mwanda sortir indemnes après deux motions de défiance, la Chambre basse du Parlement congolais connaît un climat singulier.

Après le coup de gueule de Députés de l'Opposition, qui ont décidé de boycotter les plénières jusqu'à ce leurs exigences soient satisfaites, l'un d'entre eux, Toussaint Alonga, en l'occurrence, a opté d'aller à plus, en récoltant des signatures pour l'éviction de l'Honorable Aubin Minaku et l'actuel bureau qui coiffent l'Assemblée Nationale. 52 élus nationaux ont apposé leur signature sur cette pétition déposée vendredi 20 octobre 2017 à qui de droit, pour une programmation de la motion de défiance contre Minaku. Il y aura rien, hélas ! Oui. Au cours de la plénière tenue samedi 21 octobre au Palais du Peuple, une motion incidentielle est venue, une fois encore, casser la procédure de cette motion de censure. François Nzekuye, l'auteur de la motion, estime sa démarche correcte.

Raisons avancées

«Le Président de l'Assemblée nationale bloque les initiatives proposées par les Députés de l'opposition au profit des projets de loi du gouvernement. Même si les propositions ont été déposées bien avant, il accepte la constitution des commissions d'enquête, mais s'abstient de programmer des rapports de susdites commissions à l'Assemblée plénière lorsqu'il se rend compte que le rapport est défavorable à sa famille politique. Les articles 146 et 147 de la constitution prévoient de mettre en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un membre du gouvernement. En sa qualité de Secrétaire général de la MP, il admet le recours au mécanisme des motions incidentielles pour faire échec à la mise en application de ces dispositions constitutionnelles ».

Voilà le leitmotiv de la pétition lancée contre Minaku. François Nzekuye estime que ses collègues voulaient la tête du Secrétaire Général de la Majorité Présidentielle et non du Speaker de l'Assemblée nationale. "On est en présence d'une action mal dirigée, ce n'est pas le Président de l'Assemblée nationale qui admet le recours aux mécanismes des motions incidentielles prévues aux articles 60 et 70 du Règlement intérieur, mais bien plutôt l'Assemblée plénière à l'issue d'un vote démocratique ", a-t-il avancé comme argument massue devant pousser l'ensemble des Députés venus à la plénière de valider sa motion incidentielle. C'est ce qui, sans surprise pour nombre d'observateurs, est arrivé quelques minutes plus tard. La pétition de Toussaint Alonga, soutenue par les élus de l'Opposition contre le bureau Minaku ne sera donc plus inscrite à l'ordre du jour des travaux durant cette session parlementaire ordinaire.

Polémique relancée

La problématique des mitions incidentielles contre des motions de défiances a donc encore de l'avenir à la Chambre basse du Parlement Rd Congolais. Depuis le mot d'ordre du boycott, les députés de l'Opposition s'ils passent encore dans les couloirs du Palais du peuple, ils n'entrent pas dans l'hémicycle pour prendre part aux plénières. C'est là une situation bien embarrassante pour la bonne marche de l'Assemblée nationale et, les Députés de la MP ainsi que le Bureau Minaku en ont conscience. C'est de la sorte que les réactions n'ont pas tardé. Et, avec ce tout nouvel épisode où une motion incidentielle vient paralyser une motion de défiance initiée par un Député de l'opposition, tout pressage que la polémique sera relancée de plus belle.

«Je ne suis pas de cette philosophie, de cette logique de voir toutes les pétitions et motions prises par les amis soient systématiquement arrêtées par des motions incidentielles. C'est malheureux ! J'avais des choses à dire sur la pétition, mais éviter systématiquement le débat donne une mauvaise image de l'Assemblée nationale et du pays», a dit Henri Thomas Lokondo en réaction au blocage de la pétition de Toussaint Alonga. Pour sa part, Aubin Minaku Ndjalandjoko, en sa qualité de Président de l'Assemblée Nationale, a promis de saisir la Cour Constitutionnelle, la plus haute Cour du pays afin qu'elle éclaire la lanterne tant de l'Opinion que des Elus nationaux. Il avait recommandé cette démarche, auparavant, aux opposants qui ont poliment refusé.

De leur côté, les groupes parlementaires de la Majorité Présidentielle avaient demandé à Minaku d'entamer, seule, la démarche mais, aussi, d'enclencher les procédures nécessaires pour faire appliquer le règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse quant à l'absentéisme, mesure visant les opposants qui sèchent, jusqu'ici, les plénières. Minaku va-t-il céder à leurs sirènes après avoir raté d'être éjecté de son strapontin ?