Congo-Kinshasa: Haut Katanga - Célestin Pande prêche par les œuvres !

Et l'on envisage d'ores et déjà un bilan positif pour cet homme qui, certainement, ne décevra pas la population qui l'a hissé à la tête de cette province. «Ce qui fait la vie d'un homme politique, c'est le fait de laisser toujours de bonnes traces à son départ», disait un sage.

La Province reprend également vie dans plusieurs autres secteurs d'activités. Notamment, la construction bientôt d'un marché moderne et la prise en charge des taxes des vendeurs et vendeuses. Ce sont donc des excellentes illustrations qui portent à croire que cette nouvelle province reprend vie avec le concours patent de M. Célestin Pande Kapopo.

Dans le secteur de l'eau et de l'électricité, les retombées se font déjà apercevoir à des dizaines de kilomètres du Chef-lieu de la province, avec de l'eau qui coule à nouveau dans la ville de Lubumbashi, après une pénurie assez longue. Et l'électricité qui manquait dans la chefferie de Kanponda fait, désormais, son apparition avec la mise en chantier d'un transformateur de 400 KVA.

Le nouveau Gouverneur du Haut Katanga voudrait faire oublier et effacer une certaine ombre du passé pour s'adonner au développement humain et de la société.

S'il y a bien des hommes qui maîtrisent les quatre coins de la Province du Haut Katanga, M. Célestin Pande est du nombre. Car, il y a vécu plusieurs années. C'est donc un homme de terrain. Voilà pourquoi, l'Assemblée Provinciale lui a accordé toute sa confiance et l'invite à jouer un rôle important dans l'encadrement de cette population Katangaise et prête à se jeter dans les bras de n'importe quel aventurier.

Il doit cet énorme succès au fait qu'il a été, à la fois, Ministre Provincial de l'économie et membre de la Majorité Présidentielle. C'est l'homme de la situation qui connaît plusieurs réalités de la Province du Haut Katanga qu'il aura, du reste, à gérer avec à la clé, la réalisation de plusieurs projets à impact visible. Les habitants de cette province du Haut Katanga se disent heureux d'avoir un tel défenseur de leur cause et sont prêts à l'accompagner durant son mandat à la tête de ce coin du pays.

