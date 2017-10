Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - La FAO satisfaite de la contribution des démobilisés au développement de leurs milieux

Le bureau de Lubumbashi de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) se félicite de la participation d'environ 250 ex-combattants démobilisés venus de la base de Kitona et de Kamina au développement de leurs milieux. Ces démobilisés ont été insérés dans leurs milliers d'origine à savoir Mitwaba, Pweto et la ville de Likasi.

Michel Ndongo, chef de bureau de la FAO, a fait ce constat après la mission d'évaluation qu'il a effectuée dans ces territoires.

« Nous avons reçu, les témoignages des chefs des villages, des chefs des chefferies et des communautés qui renseignent que ces ex-combattants se comportent bien. Et surtout, ils se tiennent à l'écart des groupes armés, qui prolifèrent maintenant le territoire de Pweto. Ils sont une équipe de 45 dans le territoire de Pweto et 58 dans le territoire de Mitwaba. Ils ont reçu des kits de réinsertion constitués des semences pour ceux d'agriculture. Noyaux des chèvres et des porcs pour ceux de l'élevage et les engins des pêches composés des filets et des pirogues et les communautés sont satisfaites du fruit de leur travail », rapporte Michel Ndongo.