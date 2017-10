Niger: La nouvelle vague de migrants expulsés par l'Algérie déplaît côté Niamey

Parmi les 955 migrants expulsés cette semaine, il n'y aurait, en effet, aucun Nigérien et plus de 300 Maliens.

« Nous avons déjà protesté auprès d'Alger pour les conditions d'expulsion de nos ressortissants et de ces migrants mais, ce que nous contestons surtout, c'est qu'ils envoient au Niger tant d'autres nationalités y compris des Maliens, par exemple, alors que l'Algérie et le Mali ont une frontière commune », a souligné cette source gouvernementale.

Rien que ces deux derniers mois, environ 2 800 Nigériens et quelques 5 000 Ouest-Africains auraient connu le même sort, selon ces sources. Déposés dans le no man's land entre l'Algérie et le Niger, ils ont dû traverser des zones désertiques, souvent à pied, parfois en stop, pour rallier les localités nigériennes les plus proches.

