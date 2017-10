Cameroun: Marche interdite du SDF - Samedi calme à Douala

Le Think Tank dénonce les « mesures cosmétiques » du président Paul Biya. Plus »

C'est ainsi que le président régional du SDF, ayant tenté d'initier un mouvement du côté de la Douche municipale à Akwa, sera stoppé et reconduit à son domicile, encadré par les forces de l'ordre. Egalement reconduits à leurs domiciles sous l'encadrement des forces de sécurité, Kah Walla, présidente du Cameroon's People Party (CPP) et Alexis Ndema Samè, président de l'UPC-Manidem.

Il est 13h à Bepanda Omnisports ce samedi 21 octobre 2017. Heure à laquelle était annoncée la marche, précédée d'un meeting, du Social Democratic Front (SDF) pour « exprimer la solidarité » du parti « aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun ». Une manifestation publique qui avait été finalement interdite par une décision du sous-préfet de Douala 1er, Jean-Marie Tchakui, le 19 octobre pour « changement radical de l'objet de la déclaration ». Une interdiction que Jean-Michel Nintcheu, président régional du SDF, et d'autres responsables de partis politiques avaient décidé de braver.

