Cameroun: Gaz domestique - Le prix de la bouteille a baissé

Des mesures gouvernementales viennent d'être prises pour alléger le prix de consignation de la bouteille de gaz. On apprend qu'il va osciller entre 2000 et 6000 F. Même si ladite mesure n'est pas encore totalement appliquée sur le terrain, certains marqueteurs s'y sont conformés.

Chez l'un d'eux, on note que la bouteille vide de 12,5 Kg qui coûtait habituellement 17660 F est vendue depuis peu à 1 2 660 F soit une marge bénéficiaire de 5000 F pour les ménagères. Pour ce qui est du prix de la bouteille vide de 6,5 kilogrammes commercialisée auparavant entre 12 000 et 13 000 F, elle coûte désormais 10 400 F. Les marqueteurs n'ayant pas encore appliqué la mesure disent attendre de voir la note du ministère du Commerce (Mincommerce) pour le faire. Des équipes de contrôle du Mincommerce descendent justement cette semaine chez les marqueteurs pour s'assurer qu'ils répercutent ces baisses sur les opérations de consigne des bouteilles de gaz. Il est vrai, comme le reconnait une source de ce département ministériel, que la communication n'a pas été faite sur ces mesures prises depuis juin dernier.

Il est donc question de commencer par la sensibilisation chez les marqueteurs (une douzaine désormais au Cameroun) et informer le public sur ces décisions. Autres avantages de ces mesures, comme le révèle le délégué régional du ministère du Commerce pour le Centre, le tonnage à l'importation a considérablement augmenté. Cette opération d'envergure va permettre que les ménagères aient une marge de manoeuvre. « Depuis la prise de cette mesure, on est parti de 6700 tonnes de consommation en juillet à plus de 10 000 en septembre », se réjouit Alain Romuald Ombede Nama.

Pour ce qui est de l'importation des bouteilles, près de 460 000 bonbonnes ont été importées pour le seul mois de septembre, contre 300 000 toute l'année dernière. Ce qui veut dire, d'après le délégué du Mincommerce, que d'ici la fin de l'année, l'importation de ces bouteilles va dépasser les 600 000. Cette mesure est une de plus pour faciliter l'approvisionnement des Camerounais en gaz domestique. Et nul doute qu'avec l'entrée en service imminente de l'usine de production de gaz portée par la SNH, avec une capacité annoncée de 30.000 tonnes par an, cette source d'énergie sera encore plus disponible.