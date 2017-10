Togo: Quand la rue gronde irrésistiblement...

éditorial

Ils étaient nombreux, vendredi dernier, à prendre d'assaut les rues de Cotonou pour siffler leur premier magistrat. A l'appel des principales organisations syndicales du pays qui ont décidé pour l'une des rares fois de faire cause commune, des milliers de Béninois ont exprimé leur colère à l'égard des réformes initiées par le chef de l'Etat.

Des réformes «jugées trop libérales» par les syndicats qui dénoncent au passage la vie chère et des privatisations tous azimuts qui semblent se profiler à l'horizon. En tout cas, la grogne sociale est allée crescendo dans ce pays baigné par l'océan Atlantique sur 125 kilomètres, avec notamment plusieurs mouvements de grève dans divers secteurs de la vie nationale. De plus, les réformes annoncées ou engagées par le président Talon sont franchement décriées par nombre de Béninois, qui dénoncent une volonté de mener des «privatisations sauvages».

La manifestation de vendredi dernier se voulait donc être une gigantesque démonstration de force pour mettre le holà à une politique jugée solitaire du chef de l'Etat et qui s'éloignerait des intérêts des populations. Car si les populations ne sont pas réfractaires aux réformes, elles n'entendent pas que celles-ci leur soient imposées. Cette absence de dialogue, pointée par certains manifestants, cimente également la solidarité syndicale du 20 octobre 2017 où, indique-t-on, «pour la première fois depuis 2013, les sept confédérations syndicales» du pays ont chanté à l'unisson, fédérant leurs revendications dans un seul et même mouvement, un même creuset pour mettre le pouvoir au pied du mur.

Lorsque, le 6 avril 2016, il avait promis aux Béninois, dans son discours d'investiture comme 19e président de ce pays de 112 622 km², qu'il s'attaquerait très vite «aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social en redonnant confiance à nos concitoyens et la restauration de la crédibilité de notre pays», Patrice Athanase Guillaume Talon était sans doute loin de s'imaginer que sa tâche serait aussi ardue. Le président réformiste a en effet dû rapidement se rendre compte que ses compatriotes sont plutôt réfractaires aux réformes, ou tout au moins à certaines d'entre elles, qu'ils jugent «politiquement incorrectes».

Ainsi en va-t-il par exemple de cette idée a priori «généreuse» de l'instauration d'un mandat présidentiel unique, principal argument de campagne du candidat Talon, et dont la mise en œuvre, à travers un projet de révision constitutionnelle, a essuyé un cuisant revers à l'Assemblée nationale. L'échec de cette réforme majeure, pierre angulaire de son action à la tête de l'Etat -- qui a gâché la fête de son premier anniversaire, en avril 2017, au palais de la Marina -- a peut-être semé quelque zizanie dans la feuille de route de ce président BCBG, «compétiteur-né» habitué aux succès. D'autant que sur le terrain social, les rivières des mécontentements ont nourri un immense fleuve de désapprobation auprès des «petites gens» qui vivent mal les dégagements et autres déguerpissements manu militari, bien souvent sans aucune mesure d'accompagnement, entrepris par le pouvoir de la «Rupture» pour soigner l'image du pays.

De fait, ce qui semble offusquer le plus les Béninois, ce n'est pas tant qu'il y ait des réformes, mais que celles-ci s'exécutent sans concertation, d'une part, et qu'elles ne considèrent pas la situation sociale de la grande masse des laissés-pour-compte, d'autre part. Sauf qu'en face, on semble convaincu que seule l'action, voire le passage en force plaidera a posteriori pour des réformes perçues aujourd'hui comme des pilules amères, mais pourtant bien indispensables pour asseoir les bases d'un développement serein et durable. Comme pour redire qu'«on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs». Si cela est vrai dans l'absolu, il reste pénible de faire comprendre cette lapalissade à ceux qui ont perdu leurs petites activités de survivance sur l'autel des réformes et de la modernité autoproclamée.

En tout état de cause, avec la rue qui n'en peut plus de gronder au Bénin pour crier son désaccord manifeste par rapport à la façon dont les affaires publiques sont conduites aujourd'hui, le président Talon et son équipe ont peut-être une belle opportunité pour refaire la pédagogie de leur vision et la plaidoirie de leurs actions. Il en va de même dans toutes nos capitales où le pouvoir présidentiel est de plus en plus confronté, pour diverses raisons et notamment pour des désaccords sociopolitiques redoutables, à la montée en puissance du... pouvoir de la rue.