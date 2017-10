Madagascar: Epidémie de peste - La rentrée scolaire une fois de plus repoussée

Des vacances en demi-teinte pour Toaina, 9 ans. « On n'a pas encore commencé l'école donc je joue, je m'amuse. Mais la peste, ça ne me fait pas trop rire. Je suis contente d'être en vacances et en même temps, ce n'est pas super non plus », dit-elle.

Dans les rues d'Antananarivo, enfants et adolescents profitent des beaux jours. Cela fait trois semaines que les cours ont été suspendus à cause de l'épidémie de peste. Ici, cette suspension des cours, les élèves l'appellent « les vacances de peste ».

Les cours devaient reprendre ce lundi 23 octobre dans les zones touchées par l'épidémie de peste, mais le ministère malgache de l'Education nationale a décidé de repousser la rentrée scolaire, les enseignements sont finalement suspendus jusqu'au 5 novembre. Selon les derniers chiffres transmis par le ministère de la Santé publique samedi, 107 personnes sont mortes de la peste à Madagascar et 1 104 cas ont été recensés. Les villes d'Antananarivo, Tamatave et Fianarantsoa, entre autres, sont concernées par ce deuxième report de la rentrée.

