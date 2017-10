Ile Maurice: Réintégration des pilotes de MK - Le flou persiste

7 kilos d'héroïne. C'est ce que la Custom anti-narcotics section et les éléments de… Plus »

Mais, les spéculations vont bon train. «Personne n'a vu la missive. Que contenait-elle ? Est-ce qu'il y en a bien une ?» Interrogé à ce propos vendredi, lors de la cérémonie marquant l'atterrissage du Morne Brabant à l'aéroport de Plaisance, Somas Appavou, Chief Executive Officer de MK, a affirmé que dans le cas de Frédéric Gébert, «il a pris deux jours pour remettre sa lettre d'excuses. Concernant Hofman et Ulyate, le processus suit son cours. On attend. Nous allons communiquer notre position sur cette affaire bientôt.»

Depuis le lundi 16 octobre, date à laquelle ils ont envoyé une lettre au conseil d'administration pour demander la permission de regrimper à bord, ils attendent toujours. Pourquoi alors cela prend-il autant de temps ? D'autant plus que, selon nos recoupements d'informations, le capitaine Frédéric Gébert, qui avait également écopé d'une mise à pied après la «grève déguisée», avait réintégré son poste juste quelques heures plus tard, après avoir écrit une lettre d'excuses, apparemment.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.