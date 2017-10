Ile Maurice: Comité de soutien aux grévistes - «Aret tret dimounn kouma pouritir !»

7 kilos d'héroïne. C'est ce que la Custom anti-narcotics section et les éléments de… Plus »

Le syndicaliste a également tenu à dire à la population et aux politiciens de se «réveiller» et de réagir face à ce qui se passe. «Mo dir Pravind Jugnauth mo konn dimounn inn mor dan lagrev, inn suisid zot. Sa bann politisien ki ena impé bon sans dan MSM-la mo démann zot pa les bann-la vinn fer sakrifis lor zot latet. Révey nou, ouver nou lizié.» Et de poursuivre que «mem si bizin al zwenn zot mo pu alé mem si sa répign mwa».

