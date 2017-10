Burkina Faso: Afrik'in - Une ligne de Koro DK pour le renouveau du Faso Danfani

A travers cette ligne de vêtement, Koro DK compte surfer entre la tradition et la modernité. «Je me suis rendue compte que le Faso Danfani est difficile à porter pour certaines personnes.

Cette ligne a pour but premier donc de permettre à la jeune génération burkinabè de renouer avec sa culture en portant aisément du Faso Danfani», a expliqué Mme Dao. Objet de plusieurs mois de travail, «Afrik'in» se veut une ligne de vêtement qui va apporter beaucoup à la valorisation du Faso Danfani en terme de notoriété.

«Afrik'in» est une ligne de sportwear constituée essentiellement de tee-shirt et de polo. Sa particularité est son mélange avec le Faso Danfani et la broderie faite main. Il présente trois signes distinctifs. Notamment la broderie en Faso Danfani sur la face, le logo Afrik'in au niveau du cœur et une signature de la maison Koro DK style à l'arrière. La broderie sur la face présente les motifs des pays de l'Union économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Uemoa). Question de faire un clin d'œil à l'unité africaine, soutient la styliste. Toutefois, il existe des possibilités de les personnaliser. De la qualité des tee-shirts et polos, Koro DK rassure : «Je suis dans la vente des tee-shirts et je ne joue pas avec la qualité. Ce sont des tee-shirts de très bonne qualité.»

Déclinée en trois couleurs (rouge, blanc et noire), Afrik'in est adaptée à tous les sexes et âges. Et surtout à tous les lieux et circonstances.