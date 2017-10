Togo: Calme précaire ce vendredi

Un calme précaire a régné ce vendredi à Lomé au Togo. Mais la situation reste tendue, notamment à Sokodé. Jean Degli, avocat et président du mouvement, "Bâtir le Togo" plaide pour une médiation.

Pas de manifestations, pas de violence. Un calme précaire a régné ce vendredi à Lomé. Après quatre jours de graves violences entre manifestants et forces de l'ordre, la vie a repris dans la capitale togolaise. Ces derniers jours au moins trois personnes étaient mortes à Lomé après des heurts avec la Police lors des manifestations demandant le retour à la consitution de 1992 et le départ du président Faure Gnassingbé. 44 autres avaient été blessés. Des chiffres fournis par l'opposition mais démentis par le gouvernement.

Abroger la loi constitutionnelle de 2002

Plus au nord, notamment à Sokodé, la situation restait tendue ce vendredi. Sokodé ressemblait à une ville fantôme selon des témoins. Alors comment sortir de cette crise politique qui dure et se fait de plus en plus violente ? "Revenir à la consitution de 1992 , comme le demande l'opposition, est possible, mais ça ne se fera pas", estime Jean Degli, avocat et président du mouvement, "Bâtir le Togo". Il a participé à la rédaction de la constitution conflictuelle.

Pour Jean Degli, il serait cependant possible de satisfaire une partie des demandes des manifestants, sans pour autant revenir à la constitution de 1992. "On pourrait par exemple abbroger la loi constitutionnelle de 2002", estime-t-il. Pour lui le retour seulement de "certains fondamentaux de 1992 seraient suffisants" mais "les gens se seraient "braqués".