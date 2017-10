Togo: Comment mettre fin à la crise togolaise ? Nos auditeurs se prononcent

Parmi les autres solutions de sortie de crise, on retrouve le retour à la Constitution de 1992, l'organisation d'un référendum ou encore l'implication des dirigeants africains et ceux de la communauté internationale.

Il faut aussi souligner que l'opposition togolaise exclut tout dialogue qui n'aurait pas pour objectif de négocier les conditions du départ de Faure Gnassingbé. Tikpi Atchadam, président du Parti national panafricain, s'est tourné vers la France vendredi, en demandant à Emmanuel Macron "d'intervenir". Pour apaiser les tensions, le président Gnassingbé, devrait prendre l'engagement d'opérer des réformes et d'organiser les élections libres crédibles et démocratiques. C'est ce que propose d'ailleurs Nazif sur Facebook.

Stan de Vogan au Togo est du même avis. Pour sortir de cette crise, il faudrait, que le président Faure écoute son peuple et satisfasse sa revendication. Une revendication qui, à l'en croire n'est rien d'autre que son départ du pouvoir. Sur notre page Facebook, Reynaldo, à Ouagadougou au Burkina Faso, estime lui aussi, comme Stan et Lwarinda qu'il serait temps pour le chef de l'Etat togolais, au pouvoir depuis 2005, de céder son siège. Selon Reynaldo, il aurait déjà montré ses limites.

Nos auditeurs ne se sont pas fait prier pour donner leurs propositions. Parmi celles-ci, certaines sont très radicales : on demande le départ immédiat du président Faure Gnassingbé. C'est le cas par exemple de Lawrinda à Lomé. Selon lui, pour mettre fin à la violence, il faut donner au peuple ce qu'il veut. "Il semblerait que le peuple veuille le départ du président et dans ce cas, il devrait partir", écrit-il sur WhatsApp.

Quelles solutions pour sortir de la crise actuelle et faire cesser les violences au Togo ? C'est la question posée à nos auditeurs et nos abonnés sur les réseaux sociaux.

