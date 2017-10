Maroc/Congo-Kinshasa: Terminus pour le FUS

Le FUS de Rabat a été tenu en échec samedi à Rabat par le TP Mazembe (0-0), en match retour de la demi-finale de la Coupe de la Confédération Total.

Le coach Hoalid Regragui n'a pas trouvé les mots pour expliquer l'élimination de son équipe sauf de reconnaître que l'adversaire était trop fort et qu'il pouvait sceller la qualification déjà dès le match aller à Lubumbashi. Même son de cloche chez l'entraîneur congolais, Pamphile Mihayo, qui considère que ses poulains méritaient de passer en finale tout en reconnaissant la difficulté de la mission face à vis-à-vis d'un FUS accrocheur.

Les Rabatis n'avaient pas autre choix samedi nuit que de faire le jeu et de se porter résolument en attaque pour combler le retard du but encaissé à l'aller. Mais ce n'était pas évident face à un adversaire replié, bien organisé et super-dangereux dans les contres. D'ailleurs, les occasions les plus nettes étaient celles du TP Mazembe qui aurait enfoncé le clou en seconde période après une mi-temps quasiment aride. Le jeu long et la précipitation des locaux ne pouvaient mettre en danger des Congolais alertes et plus frais physiquement malgré les vingt heures de vol.

Les velléités des Fussistes ont fini par se tarir, au fil des minutes, à la suite de la débauche d'énergie qui a impacté négativement le régime de leur ligne médiane. Celle-ci a énormément souffert de l'absence d'Ayoub Skouma et de la blessure de Badr Boulahroud. Plus encore, Hoalid Regragui ne pouvait changer des joueurs, même ceux boitant et ce, en raison d'un manque d'effectif.

Et comme les jambes ne suivaient plus l'entraîneur congolais n'avait plus qu'à avancer ses pions et harceler la défense Rbatie. Le TP Mazembé passa tout près du but à la 70e minute, avant une opportunité encore plus nette offerte à Chico Kwanza qui mettait dehors alors que la cage avait été désertée par le gardien Ayman Majid (82'). Ce dernier sauvera deux autres ballons de but, au total trois occasions limpides. Le FUS aurait malgré tout changé la donne à quelques encablures du coup de sifflet si l'arbitre Zambien Janny Sikazwe, bon dans l'ensemble du match, avait accordé le pénalty.

Ainsi, le FUS rate le coche pour la deuxième année consécutive et toujours sur des scores étriqués. Cette fois-ci ce fut par impuissance face au détenteur du titre. Regragui a d'ailleurs reconnu qu'il avait joué contre plus fort que soi mais que l'aventure était tout de même très édifiante pour ses joueurs encore en manque d'expérience dans les compétitions africaines. « Le TP Mazembe nous a montré nos limites », a-t-il conclut.