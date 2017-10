Afrique: SuperSport United jouera la finale contre le TP Mazembe

Les Tunisiens, quelques minutes plus tard reprendront un peu d'espoir quatre minutes plus tard après un pénalty de Saber Khalifa (2-1, 56') mais Grobler assènera le coup de grâce peu après l'heure de jeu (3-1, 64'). A ce moment-là, il aurait fallu aux Tunisiens marquer trois buts pour aller en finale. C'était trop leur demander.

Plus offensif qu'ils ne l'avaient été au cours de la première période, les hommes d'Eric Tinkler doublaient rapidement leur avantage par l'indispensable international néo-zélandais Jeremy Brokie (2-0, 52'), son dixième but cette saison dans la compétition.

Sur le terrain, pourtant, le Club Africain ne cédait pas et son jeune défenseur ghanéen, Nicholas, aurait égalisé sans l'intervention, décisive de Morgan Gould venu à la rescousse de son gardien Ronwen Williams. D'autres tentatives signées Ibrahim Chenihi ou Ghazi Ayadi ne parviendront pas à remettre les deux équipes à égalité et c'est sur cette petite avance d'un but que SuperSport United regagnait les vestiaires.

