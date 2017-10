"Nous interpellons les autorités à privilégier la voie du dialogue et à cesser ces arrestations qui ne font qu'envenimer la situation déjà très tendue", suggère M. Johnson et ses collègues qui, une fois encore, ont réitéré leur demande de toujours, c'est-à-dire, "la libération de toutes les personnes interpellées en lien avec la crise politique qui secoue notre pays depuis le 19 août 2017". Ce qui d'après eux pourrait être d'un apport à l'apaisement.

Après l'Imam Alassani Mohamed, le lundi dernier et, dont l'arrestation aux allures d'enlèvement, selon certains analystes, est à l'origine des manifestations violentes à Sokodé suivies d'une opération punitive des forces de sécurité et de défense, qui a obligé les populations à déserter la ville, c'est autour de Bafilo de connaitre une situation similaire.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.