Sénégal: Mody Guiro annonce une coalition dédiée à la lutte contre les restrictions des libertés syndicales

Il a aussi invité les responsables de la société à finaliser le projet agricole mis en œuvre au niveau des périmètres agricoles de Bokhol et destinés à la riziculture, une initiative qui a selon lui reçu un financement d'un milliard de francs CFA et devrait générer 900 emplois, 600 réservés aux femmes et 300 aux hommes.

Il leur a demandé de privilégier "la concertation et le dialogue social", afin de trouver des solutions à leurs doléances, estimant que le Sénégal "a besoin de syndicats forts et crédibles pour assurer la défense des droits des travailleurs".

Mody Guiro a invité les agents de la SAED "à travailler pour la pérennisation des emplois et la sauvegarde de l'outil de travail, en s'armant d'avantage d'abnégation pour relever les défis" de l'autosuffisance en riz et de la sécurité alimentaire au Sénégal.

