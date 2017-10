Tunisie: A chacun son parti

On ne peut pas dire que le « dynamisme politique » s'affaiblit : la Tunisie compte 209 partis politiques. Le dernier en date a obtenu son visa vendredi dernier. Comme ses prédécesseurs, il nourrit de grandes ambitions et annonce un vaste programme riche et varié.

Beaucoup de choses se retrouvent dans la majorité de ces partis, en majorité créés ces dernières années. Tous parlent de citoyenneté, de crédibilité, de liberté, de responsabilité, et veulent œuvrer à trouver des solutions aux problèmes du pays et assurer le bien-être du citoyen tunisien. Plusieurs de ces partis ont été créés par des personnalités qui appartenaient à d'autres partis et qui en ont été déçues. D'où ce « tourisme politique » pratiqué même par des députés. Jusqu'où ira cet éparpillement d'efforts et de compétences ? Faudra-t-il en arriver à doter chaque citoyen d'un parti particulier où il assumerait toutes les responsabilités?

On s'interroge alors sur la capacité des Tunisiens à s'unir autour d'un projet ayant pour finalité l'intérêt national. D'aucuns constatent avec amertume que « la société tunisienne n'est plus homogène ». Il y aurait une majorité laïque composée de musulmans et de non-musulmans » et de l'autre, une minorité « d'islamistes ». De fait, il n'y a pas que ce clivage. La présidente de l'Utica, Wided Bouchamaoui, évoque la crise morale que vit le pays : «On critique tout, on dénigre tout et on veut faire tomber tout sous le zéro ! Si quelqu'un gagne de l'argent, on dira qu'il l'a volé. Si quelqu'un décroche un marché, on dira qu'il est pistonné ». On a l'impression que chacun s'oppose à chacun.

Un manque de conscience ? Les analystes expliquent : « Ce sont les conditions de vie faites à la majorité du peuple qui en sont la cause, du fait d'un lot de lois scélérates, car ne brimant que le peuple, la minorité nantie y échappant grâce à ses privilèges et l'impunité assurée. D'où la généralisation dans le pays d'échappatoires aux règles morales pour la majorité maltraitée du peuple du moment qu'elles ne sont pas respectées par la minorité des privilégiés de la société ». On comprend cette absence de civisme et le manque de confiance du bon peuple en ces élites et à des lois considérées comme servant les intérêts de certains privilégiés. La guerre déclarée par le chef du gouvernement à la corruption et ses premiers résultats confirment cette défiance. On comprend alors pourquoi une partie importante de la jeunesse se laisse manipuler et adhère à des chimères la menant tout droit au terrorisme et au meurtre.

L'ancien ministre de l'Education nationale, Néji Jalloul, qui est aujourd'hui directeur général de l'Institut tunisien des études stratégiques, estime qu'« un des problèmes de ce pays, c'est qu'on change constamment de gouvernement, c'est pour cela que les agences de notation estiment que nous sommes politiquement instables. Il est vrai que souvent nous avons assisté à une forme de discontinuité qui a lourdement pénalisé l'Etat et les réformes attendues par le peuple ». Et il s'interroge : « Pourquoi nos enfants émigrent clandestinement par exemple ? En 2017, 164 tentatives d'émigration clandestine ont été avortées, nous avons arrêté 1.653 clandestins et Dieu seul sait combien sont arrivés à bon port. Ce sont des chiffres énormes et le problème n'est pas que d'ordre légal ou policier. Des familles cotisent pour que leurs enfants partent. Il y a un vrai problème social qui se cache sous ce phénomène lié notamment au discours politique alarmiste et porteur de désespoir ! ».

Un « détail » qui explique cette absence de conscience : le directeur d'une école à Bir Ali Ben Khalifa (gouvernorat de Sfax) a pensé rendre hommage à une jeune écolière de 10 ans qui s'était suicidé la veille, à travers un tableau exposé, vendredi dernier, dans la cour de l'école où on pouvait lire : « Nous avons appris, ce matin, avec beaucoup de peine, le décès de notre fille et élève après qu'elle s'est suicidée par pendaison en s'inspirant d'un feuilleton télévisé ». Les élèves ont rendu hommage à la défunte après la levée du drapeau et avant l'entrée en classe. L'élève en 4e année primaire se serait donné la mort, par pendaison, dans la nuit du jeudi à vendredi 20 octobre 2017. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait reproduit le geste du héros d'un feuilleton turc. Ce geste du directeur n'est il pas une forme de banalisation du suicide ?