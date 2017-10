Tunisie: Rami Bédoui - «Prudents, mais confiants»

Dieu merci, mes soucis physiques font partie désormais du passé. Lors du match face à la Guinée, j'ai été victime d'une légère fracture au nez mais je n'ai pas voulu lâcher mes coéquipiers et j'ai tenu à terminer la rencontre, suite à quoi j'ai subi une opération à Sousse couronnée de succès.

L'essentiel, c'est que je me sens fin prêt pour l'épreuve de ce soir afin de rentrer avec la qualification en finale de la Ligue des champions et faire plaisir ainsi à nos chers supporters.

Comment appréhendez-vous la rencontre décisive de ce soir ?

Raisonnablement mais aussi sereinement. Nous mesurons parfaitement la difficulté de notre mission ce soir devant une formation d'Al Ahly aux arguments solides et transcendée par son grand public, mais nous sommes pleinement confiants en nos moyens, surtout après notre prestation remarquable couronnée par une victoire intéressante lors du match aller. Nous n'avons rien laissé au hasard, nous avons sérieusement travaillé les détails les plus minimes capables de nous aider à réussir notre mission. Vous savez, durant ces dernières années, nous avons été confrontés aux situations les plus difficiles et, nous avons remporté beaucoup de titres sur le double plan local et continental, nous sommes en mesure aujourd'hui de tirer notre épingle du jeu dans les contextes les plus hostiles.

Quels seront les grands axes de votre gestion du match de ce soir ?

Premièrement, il ne faut surtout pas encaisser prématurément de but afin de ne pas donner des ailes à notre adversaire, et essayer par conséquent de gagner du temps afin de pouvoir, pourquoi pas, le surprendre par la suite. Nous devons être équilibrés sur le double plan défensif et offensif, et surtout ne pas céder devant la pression du public et la provocation des Egyptiens et rester calmes et sereins tout au long du match qui se jouera sur de petits détails.

Et pour conclure ?

Nous n'épargnerons aucun effort ce soir pour aller en finale de la Ligue des champions, nous sommes fortement motivés pour atteindre ce but et rééditer l'épopée de 2007 et nous savons ce qu'il faut faire pour y arriver.